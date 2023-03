Neue Folge des BdK-Podcasts: Das Dreiergespann – Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Borchardt und Rudolf Alexander Schröder

In der 13. Folge des konservativen Theoriepodcasts Katechon sprechen Wolfgang Fenske und Jonathan Danubio mit Alexander Kissler über Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Borchardt und Rudolf Alexander Schröder und ihre konservative literarische Arbeitsgemeinschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Im Jahr 1927 hielten die drei Dichter vielbeachtete Reden, die in der Folge für das konservative Denken in Deutschland wirksam geworden sind. Hofmannsthals „konservative Revolution“, Borchardts „schöpferische Restauration“ und Schröders Traditionalismus fanden in ihnen ihren dichtesten Ausdruck. Die Reden stehen am Ende einer literarischen Arbeitsgemeinschaft, die das „Dreiergespann“ (Schröder) seit 1901 verband, bis es mit dem Tode Hofmannsthals 1929 zerbrach.

Alexander Kissler studierte Literaturwissenschaft und wurde mit einer Arbeit über Rudolf Borchardt promoviert. Der bekannte Journalist und Publizist ist zugleich stellvertretender Vorsitzender der Rudolf-Borchardt-Gesellschaft.

Hören Sie das Gespräch jetzt unter anderem bei Spotify und bei Apple Podcast.