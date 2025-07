Podcast Katechon #21: Russischer Konservatismus – Filipp Fomitschow im Gespräch

Filipp Fomitschow, Doktorand der politischen Philosophie an der Higher School of Economics in Moskau, erkennt fünf Hauptströmungen konservativen Denkens in Rußland. Jonathan Danubio sprach mit ihm über Westorientierung, Panslawismus, die Bedeutung der Orthodoxie sowie die Nachwirkungen der Sowjetunion, die eine im Grunde unideologische Gesellschaft hinterlassen habe. Dabei kommt auch zur Sprache, welche Bedeutung Alexander Dugin hat und wie dessen meist schrillen Äußerungen zu verstehen sind.

