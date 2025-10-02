Podcast Katechon #22: Tod und Neubeginn – Das Vermächtnis von Charlie Kirk

Am 10. September 2025 wurde der christlich-konservative Aktivist Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University ermordet. Er war Gründer und Präsident von Turning Point USA, einer konservativen Jugendorganisation mit 250.000 studentischen Mitgliedern, populärer Debattierer (Campus-Tour „Prove me wrong“), erfolgreicher Podcaster („Charlie Kirk Show“) und Buchautor („The MAGA Doctrine“). Die Trauerfeier am 21. September 2025 war zugleich Gottesdienst, politisches Event und Show. Im Podcast versuchen wir, das Phänomen Charlie Kirk zu verstehen, fragen, wofür er inhaltlich stand und ordnen seinen Konservatismus ideengeschichtlich ein.

Dr. Wolfgang Fenske und Sebastian Krockenberger begrüßen als Studiogast Benedikt Rueß, US-Experte und zzt. Volontär der Wochenzeitung Junge Freiheit.

