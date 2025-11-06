Podcast Katechon #23: Gerd-Klaus Kaltenbrunner – Abendland

Das Vermächtnis unserer abendländischen Kultur ist ein geheiligter Lebensraum. Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1939–2011) hat die Bedeutung dieses Erbes unserer Heimat zeitlebens erkundet. So wurde er zu einem Hüter der Erinnerung und einem Wächter unserer abendländischen Tradition. Wolfgang Fenske spricht mit Michael Hageböck über dessen Buch Abendland– Geheiligte Kultur, geliebte Heimat, das Texte von Kaltenbrunner versammelt.

