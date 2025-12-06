Podcast Katechon #24: Carl Schmitt – Grundlegende Werke der Weimarer Zeit

In der Auseinandersetzung mit den Krisen der Weimarer Republik entwickelte der Staatsrechtler Carl Schmitt (1888–1985) sein Denken. Jonathan Danubio und Sebastian Krockenberger zeichnen sein Leben nach, wobei sie drei Schlüsselwerke Schmitts aus der Weimarer Zeit besprechen: „Politische Theologie“, „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus“ sowie „Der Begriff des Politischen“.

