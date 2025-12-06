Podcast Katechon #24: Carl Schmitt – Grundlegende Werke der Weimarer Zeit

In der Auseinandersetzung mit den Krisen der Weimarer Republik entwickelte der Staatsrechtler Carl Schmitt (1888–1985) sein Denken. Jonathan Danubio und Sebastian Krockenberger zeichnen sein Leben nach, wobei sie drei Schlüsselwerke Schmitts aus der Weimarer Zeit besprechen: „Politische Theologie“, „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus“ sowie „Der Begriff des Politischen“.

Die Bibliothek des Konservatismus (BdK) ist ein Ort konservativen Denkens und Schaffens in Berlin. Sie dient gleichermaßen dem Sammeln und Erhalten konservativer Literatur, wie der Weiterentwicklung konservativen Gedankenguts durch Vorträge und Publikationen.

