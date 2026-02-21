Podcast Katechon #25: Serbischer Konservatismus – Dušan Dostanić im Gespräch

Dr. Dušan Dostanić vom Institut für Politische Studien in Belgrad zeigt im Gespräch mit Sebastian Krockenberger überraschende Perspektiven des konservativen Denkens in Serbien auf. Vor dem Ersten Weltkrieg orientierten sich serbische Konservative an Deutschland und Österreich. So weist die Neugründung des serbischen Staates im 19. Jahrhundert Parallelen zur deutschen Nationalbewegung auf. In der Zwischenkriegszeit wurde Oswald Spengler intensiv rezipiert.

