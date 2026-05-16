Podcast Katechon #26: Konservative Revolution für Anfänger – Hauptströmungen und herausragende Autoren

Die Konservative Revolution ist ein ideengeschichtlicher Sammelbegriff, mit dem die außerparlamentarische Rechte der Zwischenkriegszeit zusammengefaßt wird. Carl Schmitt, Oswald Spengler und Ernst Jünger sind die wohl bekanntesten Vertreter. Bibliotheksleiter Dr. Wolfgang Fenske erklärt: „Das Gespräch mit den Vertretern der Konservativen Revolution ist nicht abgebrochen.“ Jonathan Danubio spricht mit ihm über die fünf Hauptströmungen.

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