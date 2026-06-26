Podcast Katechon #27: Leo Straus – Kulturkritik aus dem Geist der Antike

Der deutsch-amerikanische Philosoph Leo Strauss (1899–1973) erkannte in Niccolò Machiavelli den Wegbereiter der Moderne und entwickelte seine Kritik der Moderne auf der Basis klassischen antiken Denkens. Mit Carl Schmitt setze er sich über dessen „Begriff des Politischen“ auseinander. Seine Schüler, die Straussianer, bilden in den USA eine konservative Denkschule, zu der neben anderen gehören: Alan Bloom, Walter Berns, Harry Jaffa oder Harvey Mansfield. Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Dr. Till Kinzel, der sich seit seiner Doktorarbeit mit Leo Strauss beschäftigt, erläutert im Gespräch mit Sebastian Krockenberger Grundzüge des Denkens und den Lebensweg des Philosophen.

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