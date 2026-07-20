Podcast Katechon #28: Adam von Trott und der 20. Juli 1944

Adam von Trott zu Solz (1909–1944) lehnte von Beginn an die Herrschaft Hitlers und der Nationalsozialisten ab, schloß sich 1938 dem Widerstand an und gehörte zum Kern des Kreisauer Kreises. Seine Tätigkeit im Auswärtigen Amt nutzte er, um für den Widerstand Kontakte ins Ausland herzustellen. Zusammen mit Claus Schenk Graf von Stauffenberg arbeitete er an den Vorbereitungen des Staatsstreichversuchs vom 20. Juli 1944. Sein Neffe, Dr. Levin von Trott zu Solz, spricht mit Sebastian Krockenberger über Leben und Wirken Adam von Trotts sowie über das Vermächtnis des Widerstandes.

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