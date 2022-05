Der Journalist und Unternehmer Thomas Fasbender stellte am 11. Mai 2022 sein neues Buch „Wladimir W. Putin – Eine politische Biographie“ vor. Der Rußland-Kenner skizzierte das Leben und den politischen Werdegang des Staatspräsidenten. Vor dem Hintergrund des Krieges zwischen der Ukraine und Rußland stellt Fasbender die These zur Diskussion, daß sich die Zukunft Rußlands nicht in der Auseinandersetzung mit dem Westen entscheiden werde, sondern mit sich selbst.