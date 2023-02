Heimo Schwilk im neuen BdK-Podcast: Zum 25. Todestag von Ernst Jünger

Die zwölfte Folge des konservativen Theoriepodcasts Katechon ist erschienen. Anläßlich des 25. Todestages von Ernst Jünger am 17. Februar 2023 spricht Tano Gerke mit Jünger-Biograph Helmut Schwilk über Leben und Werk des Jahrhundertautors.

In einem einstündigen Gespräch berichtet der Journalist und Buchautor Heimo Schwilk über seine persönlichen Erfahrungen mit Ernst Jünger, über die „Ästhetik des Wunderbaren“ in Jüngers Werk, über die Frage, worin das Alleinstellungsmerkmal Jüngers liegt und was wir von Jüngers Widerstandsfähigkeit heute lernen sollten. Außerdem rät er nicht nur jungen Konservativen zur Lektüre des Naturfreunds Jünger, sondern auch der sogenannten „Klimajugend“.

Hören Sie das Gespräch jetzt unter anderem bei Spotify und bei Apple Podcast.