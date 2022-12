1. Jungkonservatives Seminar: »Deutsche Romantik – Konservatives Erbe oder Traditionsbruch?«

Mit dem Jungkonservativen Seminar veranstalten wir ab 2023 einmal pro Quartal ein Wochenendseminar für Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre, die an konservativer Theoriebildung interessiert sind. In das Seminar integriert ist ein gemeinsames Freizeit- und Abendprogramm.

Den Auftakt des Jungkonservativen Seminars bildet vom 24.–26. Februar 2023 das Thema „Deutsche Romantik – Konservatives Erbe oder Traditionsbruch?“.

Die deutsche Romantik entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der Aufklärung, des Klassizismus, der kantischen Philosophie und der Französischen Revolution. Nach einer gängigen Einteilung war die Frühromantik rund um die Gebrüder Schlegel, Schleiermacher und Novalis noch wesentlich aufklärerisch, während sie sich später unter dem Eindruck der Napoleonischen Kriege ins Nationalistische bzw. Reaktionäre wendete.

Unter der Leitung von Jonathan Danubio wollen wir zunächst anhand von Texten von Schlegel, Schleiermacher und Novalis den geistigen Hintergrund der Romantik ausleuchten. In einem weiteren Schritt zeichnen wir das politische Denken der Romantik in seinem Wandel nach. In jeder Einheit sowie am Ende des Seminars wollen wir uns darüber austauschen, welche Bedeutung die deutsche Romantik für konservatives Denken haben kann bzw. hat.

Sie haben Interesse und gehören zu unserer Zielgruppe? Dann sind Sie herzlich eingeladen zu unserem

1. Jungkonservativen Seminar:

»Deutsche Romantik – Konservatives Erbe oder Traditionsbruch?«

Freitag, 24. Februar, bis Sonntag, 26. Februar 2023



Bibliothek des Konservatismus, Fasanenstraße 4, 10623 Berlin

Lesesaal, 1. OG

Für die Teilnahme am Jungkonservativen Seminar wird eine Gebühr von 50 € (für Schüler, Studenten) bzw. 100 € (für Verdiener) erhoben. Sämtliche Hotel- und Verpflegungskosten werden von uns übernommen.



Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis Montag, den 16. Januar 2023, per E-Mail bei Veranstaltungsleiter Tano Gerke mit einem kurzen Motivationsschreiben und Ihren biographischen Eckdaten an. Sie erhalten dann am Dienstag, den 17. Januar 2023, eine Mitteilung, ob Ihre Anmeldung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Anmeldung bestätigt wird, zahlen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die Gebühr auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto ein.

Hinweis: Im Falle einer Absage wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei einer kurzfristigen Absage behalten wir uns vor, etwaige Storno- oder Ausfallforderungen des Hotels an Sie weiterzugeben.

Im Seminar werden ausschließlich Primärtexte gelesen. Gründliche Lektüre und aktive Mitarbeit werden erwartet. Die Teilnahme am Seminar kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Detaillierter Ablaufplan:

Freitag

Einführung: 18.00–19.30 Uhr

Vorstellungsrunde

Isaiah Berlin: Die Revolution der Romantik

im Anschluß: gemeinsames Abendessen und Kneipenbummel

Samstag

Block I: 09.00–12.30 Uhr

Friedrich Schlegel: Versuch über den Begriff des Republikanismus (1796)

Novalis: Die Christenheit oder Europa (1799)

12.30–15.30 Uhr: Mittagessen im Nikolaiviertel und Stadtrundgang auf den Spuren der Romantiker

Block II: 15.30–19.00 Uhr

Friedrich Schleiermacher: Über die Religion [Auszug] (1799)

Novalis: Glauben und Liebe (1798)

im Anschluß: Pizzaessen in der BdK und Filmabend

Sonntag

Block III: 09.00-12.30 Uhr

Friedrich Schlegel: Reise nach Frankreich (1803)

Friedrich Schlegel: Signatur des Zeitalters [Auszug] (1820)

Romantik und Konservatismus – ein Resümée

Schlußrunde

Bitte melden Sie sich bei Veranstaltungsleiter Tano Gerke an: