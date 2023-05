Trauer um Rolf Sauerzapf

Heimgang nach kurzer, schwerer Krankheit

Wir trauern um das langjährige Mitglied des Stiftungsrates der Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung (FKBF), Dr. theol. Rolf Sauerzapf, der nach kurzer, schwerer Krankheit in den Morgenstunden des 1. Mai 2023 in Kassel verstorben ist.

Rolf Sauerzapf wurde 1937 in Stuttgart geboren und studierte evangelische Theologie in Tübingen, Berlin und Genf und wurde 1975 an der Universität Pretoria promoviert. Er war von 1965 bis 1972 Vikar und Pfarrer in Württemberg, zuletzt an der Kreuzkirche in Stuttgart. Anschließend war er von 1972 bis 1978 in Bonn erster evangelischer Grenzschutzpfarrer und leitete ab 1979 als Dekan in Kassel die gesamte Seelsorge unter den Angehörigen des Bundesgrenzschutzes einschließlich der GSG 9. Von 2004 bis 2014 war er Erster Vorsitzender der Hilfsaktion Märtyrerkirche, die verfolgte Christen in aller Welt unterstützt.

Rolf Sauerzapf publizierte regelmäßig in konservativen Periodika wie Criticón, konservativ heute und der Jungen Freiheit. Sein besonderes Interesse galt dem Auslandsdeutschtum und dem Aufbau einer schulischen Infrastruktur im südlichen Afrika.

Als langjähriges Mitglied des Stiftungsrates der FKBF hat Rolf Sauerzapf den Aufbau der Bibliothek des Konservatismus von Anfang an aktiv unterstützt. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.