Dieter Schönecker: Akademische Verbannung – Über die Wissenschaftsfreiheit und ihre Feinde

Mittwoch, 29. Mai 2024, 19 Uhr: Vortrag mit Diskussion

Eintritt 10 Euro pro Person (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse

Die Wissenschaftsfreiheit ist gegenwärtig Angriffen ausgesetzt, die unter dem Begriff der akademischen „Cancel Culture“ subsumiert werden. Um dieses Phänomen zu verstehen, muß erstens geklärt werden, was Wissenschaftsfreiheit ist, wie man sie begründen kann und was ihre Grenzen sind. Auf dieser Grundlage kann dann geklärt werden, was akademische Cancel Culture ist, welche Wurzeln sie hat und von wem sie ausgeht. Dabei wird sich auch zeigen, daß es angemessener ist, von „akademischer Verbannung“ statt von akademischer „Cancel Culture“ zu sprechen. Zu bedenken sind Punkte, die relativ einfach sind (wie etwa den, daß Kritik etwas substantiell anderes ist als De-Platforming), aber auch solche, die schwieriger sind (wie etwa den, ob sich Haßkritik und Cancel Culture unterscheiden lassen). Diese Analysen können nicht im luftleeren Raum erfolgen; es kommt also auch darauf an, konkrete Beispiele in den Blick zu nehmen.

Dieter Schönecker ist Professor für Praktische Philosophie an der Universität Siegen und Gründungsmitglied des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Im Wintersemester 2018/2019 hat er durch die Einladung von Norbert Bolz, Egon Flaig, Marc Jongen und Thilo Sarrazin zu einer Vortragsreihe zum Thema Meinungsfreiheit bundesweit für Furore gesorgt und die Debatte über Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland mit angestoßen.

