2. Jungkonservatives Seminar: »Politische Theologie«

Mit dem Jungkonservativen Seminar veranstalten wir seit 2023 einmal pro Quartal ein Wochenendseminar für Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre, die an konservativer Theoriebildung interessiert sind. In das Seminar integriert ist ein gemeinsames Freizeit- und Abendprogramm.

Das 2. Jungkonservative Seminar beschäftigt sich vom 21.–23. April 2023 mit dem Thema „Politische Theologie“.

Die Politische Theologie befaßt sich mit den religiösen Ursprüngen des Politischen und den politischen Formen des Religiösen. Nicht nur im Abendland ist dieser Zweiklang bis in die älteste Zeit nachweisbar. Seinen vielleicht prominentesten Ausdruck hat er im byzantinischen Cäsaropapismus und in der preußisch-deutschen Wendung von „Thron und Altar“ gefunden.

Bis heute verwenden wir im Politischen »säkularisierte theologische Begriffe« (Carl Schmitt). Im Seminar zeichnen wir unter der Leitung von Professor Dr. Andreas Kinneging (Leiden/NL) und Dr. Karlheinz Weißmann (Göttingen) wichtige Stationen der Geschichte der Politischen Theologie nach und fragen, welche Bedeutung ihr heute im allgemeinen und im Konservatismus im besonderen zukommt.

Sie haben Interesse und gehören zu unserer Zielgruppe? Dann sind Sie herzlich eingeladen zu unserem

2. Jungkonservativen Seminar:

»Politische Theologie«

Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April 2023



Bibliothek des Konservatismus, Fasanenstraße 4, 10623 Berlin

Lesesaal, 1. OG

Für die Teilnahme am Jungkonservativen Seminar wird eine Gebühr von 50 € (für Schüler, Studenten) bzw. 100 € (für Verdiener) erhoben. Sämtliche Hotel- und Verpflegungskosten werden von uns übernommen.



Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis Sonntag, den 19. März 2023, per E-Mail bei Veranstaltungsleiter Tano Gerke mit einem kurzen Motivationsschreiben und Ihren biographischen Eckdaten an. Sie erhalten dann am Montag, den 20. März 2023, eine Mitteilung, ob Ihre Anmeldung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Anmeldung bestätigt wird, zahlen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen die Gebühr auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto ein.

Hinweis: Im Falle einer Absage wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Bei einer kurzfristigen Absage behalten wir uns vor, etwaige Storno- oder Ausfallforderungen des Hotels an Sie weiterzugeben.

Im Seminar werden ausschließlich Primärtexte gelesen. Gründliche Lektüre und aktive Mitarbeit werden erwartet. Die Teilnahme am Seminar kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Detaillierter Ablaufplan:

Freitag

Einführung: 18.00–20.00 Uhr

Vorstellungsrunde

Aus dem Rig-Veda über die Herrschaft von Priestern und Kriegern (ab ca. 1500 v. Chr.)

Das Böckenförde-Diktum (1991/2006)

im Anschluß: gemeinsames Abendessen und Kneipenbummel



Samstag

Block I: 09.00–12.30 Uhr

Juan Donoso Cortés, Die Hauptirrtümer der Gegenwart nach Ursprung und Ursachen – Schreiben an Kardinal Fornari (1852)

Thomas v. Aquin, Summa II.I.Q.91 (1265/1273)

12.30–15.30 Uhr: Mittagessen und Stadtrundgang auf den Spuren Politischer Theologie



Block II: 15.30–19.00 Uhr

Maurice Barrès über „Die Doktrin des Nationalismus“ (1902)

Jürgen Habermas: Glauben und Wissen (2001)

im Anschluß: Pizzaessen in der BdK und Filmabend



Sonntag

Block III: 09.00-12.30 Uhr

Dietrich v. Hildebrand, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, Teil 4 (1922)

Jean-Paul Sartre, Ist der Existentialismus ein Humanismus? (1946)

Politische Theologie und Konservatismus – ein Resümée

Schlußrunde

Bitte melden Sie sich bei Veranstaltungsleiter Tano Gerke an: