Ernst Jünger als Anarch

Stefan Blankertz über den Literaten und Essayisten Ernst Jünger

Am 28. September 2022 sprach der Schriftsteller und politische Vertreter eines Anarchokapitalismus Stefan Blankertz über den konservativen Autor Ernst Jünger. Blankertz stellte seine eigene Lesart von Jüngers philosophischer Figur des Anarchen vor und plädierte für eine alternative Rezeption, denn Jünger stecke voller Überraschungen und Paradoxien.

In seinen Ausführungen warf Blankertz drei Schlaglichter auf das Leben Ernst Jüngers: Auf den Kriegsfreiwilligen aus dem Jahr 1914, auf den Erkunder von Drogen und Rausch in den 1950er- und 1960er-Jahren und auf die Figur des Anarchen, die vor allem sein Spätwerk präge. Der Schwerpunkt von Blankertz Betrachtungen lag dabei auf dem philosophischen Konzept des Anarchen. Zugleich nahm Blankertz ausdrücklich Abstand von dem von Armin Mohler geprägten Begriff der „Konservativen Revolution“. Auch Jünger habe diese in Form des Anarchen abgelehnt.

Die Figur des Anarchen arbeitete Ernst Jünger am prägnantesten in seinem Roman „Eumeswil“ (1977) heraus. Blankertz‘ Interpretation zufolge ist der Anarch allerdings im Herzen konservativ. Tradition, Kultur und ein anständiger Umgang miteinander seien auch für den Anarchen die Grundlage für die Sozialität der Menschen. Gerade in Anbetracht des Verlusts dieser Werte sehe sich der Anarch jedoch dazu gezwungen, sich den gesellschaftlichen Verhältnissen zu entziehen. Anders als der klassische Konservative, so Blankertz, wolle dieser nämlich die Verhältnisse nicht stabilisieren.

Als Quintessenz einer intensiven Lektüre Jüngers, die ihn zu einer „bewußtseinserweiternden Droge für Konservative“ machen könne, präsentierte Blankertz die Überzeugung, daß elende politische und gesellschaftliche Verhältnisse es nicht wert seien, bewahrt zu werden. Zu historisch vergangenen Epochen zurückzukehren, sei ebenfalls nicht in Jüngers Sinn gewesen, denn sie seien schließlich die Ursache für die gegenwärtigen Verhältnisse.

Das Video des Vortrags sehen Sie demnächst hier auf unserer Seite.