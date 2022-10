Seminar WS 2022/23: »Glaube und Denken des Christentums«

Es ist wieder soweit: Im akademischen Wintersemester 2022/23 führt die Bibliothek des Konservatismus ein weiteres Seminar zu Schlüsseltexten konservativen Denkens durch.

Von Ende Oktober bis Mitte Februar treffen sich unter der Leitung von Bibliotheksleiter Dr. Wolfgang Fenske einmal wöchentlich Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre, die sich für konservative Theoriebildung interessieren. Hier besteht die Möglichkeit, sich offen und kontrovers über anspruchsvolle Texte auszutauschen, die konservatives Denken befruchten und bereichern.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen diesmal »Glaube und Denken des Christentums«.

Nach einer gängigen Definition gehört es zum Wesen des Konservatismus, daß er die christlich-abendländische Tradition in den Fragen der Gegenwart zur Geltung bringt. Doch hat der Traditionsabbruch auch vor Konservativen nicht Halt gemacht und die Unsicherheit ist groß: Was genau sind die Inhalte des christlichen Glaubens? Wofür steht christliches Denken? Und was hat das alles mit dem Konservatismus zu tun?

Das Seminar gibt Einblick in zentrale Themen und Texte der christlichen Tradition. Dazu gehören neben den Lehren von Gott, der Kirche und den Sakramenten auch biblische Anthropologie, das Verhältnis von Staat und Kirche sowie Grundfragen der Ethik bzw. Moral. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in Aufbau und Inhalt der Bibel und lernen zentrale Texte des Alten wie Neuen Testaments kennen. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Wahrnehmung christlicher Bezüge in Alltags- und Festkultur. Beide großen kirchlichen Traditionen des Westens – römisch-katholische wie lutherische – samt ihren geistesgeschichtlichen Voraussetzungen finden in der Darstellung Berücksichtigung.

Sie gehören zu unserer Zielgruppe und interessieren sich für unser Seminar? Dann sind Sie herzlich eingeladen zur ersten, konstituierenden Sitzung des



Konservativen Seminars:

»Glaube und Denken des Christentums«

Dienstag, 25. Oktober 2022, 18 Uhr – 19.30 Uhr

Bibliothek des Konservatismus, Fasanenstraße 4, 10623 Berlin

Seminarraum, 3. OG

Für die Teilnahme am Grundkurs wird eine Gebühr von 75 € (für Schüler, Studenten) bzw. 100 € (für Verdiener) erhoben.

Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis Freitag, den 21. Oktober 2022, per E-Mail bei Bibliotheksleiter Dr. Wolfgang Fenske an. Am Montag, den 24. Oktober 2022, erhalten Sie eine Mitteilung, ob Ihre Anmeldung berücksichtigt werden konnte. Sofern Ihre Anmeldung bestätigt wird, zahlen Sie bitte die Gebühr auf das in der Anmeldebestätigung genannte Konto ein oder bringen sie in bar zur konstituierenden Sitzung am Dienstag, den 25. Oktober 2022 mit.

Hinweis: Noch vor der Konstituierenden Sitzung am Dienstag, den 25. Oktober 2022, muß der Nutzerausweis der Bibliothek beantragt werden (falls noch nicht geschehen). Hierzu benötigen wir Ihren Personalausweis (bitte keinen Führerschein, Reisepaß o. ä.) sowie eine einmalige Gebühr von 10 Euro.

Sitzungstermine: 25.10.2022, 01.11.2022, 08.11.2022, 15.11.2022, 22.11.2022, 29.11.2022, 06.12.2022, 13.12.2022, 03.01.2023, 10.01.2023, 17.01.2023, 24.01.2023, 31.01.2023, 07.02.2023 und 14.02.2023, jeweils dienstags 18 Uhr – 19.30 Uhr im Seminarraum im 3. OG.

Eine regelmäßige Teilnahme sowie die Bereitschaft zur Anfertigung von mindestens einem Sitzungsprotokoll werden erwartet. Die Teilnahme kann auf Wunsch bescheinigt werden.

Bitte melden Sie sich an bei Bibliotheksleiter Dr. Wolfgang Fenske unter