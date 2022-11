Thilo Sarrazin „Die Vernunft und ihre Feinde“ jetzt online!

Am 26. Oktober 2022 stellte der Bestsellerautor Thilo Sarrazin sein neues Buch Die Vernunft und ihre Feinde – Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens vor komplett ausverkauftem Haus vor. Der ehemalige Berliner Finanzsenator artikulierte in seiner autobiographisch gefärbten Lesung Kritik am ideologiegesteuerten Zeitgeist, der jede sachliche Diskussion verhindere. Zudem warnte Sarrazin davor, daß ideologisches Denken die Grundlagen der liberalen, demokratischen Gesellschaftsordnung gefährden könne.