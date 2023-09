Vom Bürgerwillen zum schönen Bauen (mit Video)

Claus Wolfschlag sprach über Wege der Rekonstruktion des Stadtbildes

„Wann kommt das schöne Bauen?“, fragte der Publizist und Kunsthistoriker Claus Wolfschlag in seinem Vortrag am 13. September 2023. Konkurrierten in den 1950er Jahren noch traditionalistische und modernistische Architekturkonzepte, hätten in den 1960ern die Modernisten endgültig obsiegt – und damit die Abwendung vom baulichen Erbe. Erst mit der Wiedervereinigung habe sich der Wind gedreht: Nun setzten engagierte Bürger vielerorts eine Rekonstruktionsbewegung in Gang, zu deren wohl prunkvollsten Ergebnissen die Potsdamer Innenstadt und die Dresdner Frauenkirche zählten. Neben dem Bürgerwillen sei in diesen Fällen auch der Tourismus entscheidend gewesen, der es ermöglicht habe, Investoren für derartige Großprojekte zu finden.

Schönes Bauen sei also möglich, wenn die Bürger politisch Druck machten, so Wolfschlag. Anhand von Passagen aus seinem Buch „Linke Räume – Bau und Politik“ illustrierte er seine These, indem er Einblicke in seine Erfahrungen mit der Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt gewährte. Kritik am städtebaulichen Großvorhaben habe sich seinerzeit primär an ihm als Initiator und seiner vermeintlichen Weltanschauung entzündet, letzten Endes habe sich jedoch der Wunsch der Bürger nach einer Wiederherstellung der historischen Altstadt durchgesetzt.

In der Aussprache wurde deutlich, daß schönes Bauen im Sinne einer Rekonstruktion wesentlich eine Frage der Geisteshaltung ist. Das Wetteifern der Baumeister um kunstvolle Fassaden wich nach dem Zweiten Weltkrieg einem primär ökonomischen Denken, denn viele Investoren sahen in Gebäuden nun vor allem Spekulationsobjekte. Wer diesen Prozeß heute umkehren wolle, müsse bedenken, daß das Wissen zur Umsetzung traditioneller Stile universitär praktisch nicht mehr vermittelt werde. Dies müßten sich interessierte Architekten selbst aneignen. Allerdings zeige die Geschichte des Bauhauses, so Wolfschlag abschließend, daß Eigeninitiative durchaus fruchte und etwa die Gründung einer traditionellen Architekturschule Abhilfe schaffen könne.

Sehen Sie hier den Vortrag in voller Länge: